Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, группа государственных служащих награждена за эффективную деятельность на государственной службе.

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.

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