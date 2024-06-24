https://news.day.az/officialchronicle/1670272.html Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих - СПИСОК
Президент Ильхам Алиев наградил группу государственных служащих - СПИСОК
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении государственных служащих.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно распоряжению, группа государственных служащих награждена за эффективную деятельность на государственной службе.
С полным текстом распоряжения можно ознакомиться по ссылке.
Новость обновляется
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре