В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию

Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета Республики Дагестан.

"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> принято решение о прекращении контртеррористической операции", - говорится в сообщении.

Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 по местному времени.

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