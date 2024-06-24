https://news.day.az/world/1670169.html В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию
В Махачкале и Дербенте завершили контртеррористическую операцию
Контртеррористическая операция в Махачкале и Дербенте завершилась.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на информацию Национального антитеррористического комитета Республики Дагестан.
"В связи с ликвидацией угроз жизни и здоровью граждан <...> принято решение о прекращении контртеррористической операции", - говорится в сообщении.
Правовой режим КТО в Махачкале и Дербенте отменили в 08:15 по местному времени.
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