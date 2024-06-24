Сеул надеется на помощь НАТО в случае кризиса

Южнокорейский министр обороны Син Вон Сик считает, что страны НАТО окажут помощь Республике Корея в случае серьезного кризиса на полуострове.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, его слова приводит агентство Yonhap.

"Считаю, что наши средства сдерживания войны станут сильнее с углублением сотрудничества в сфере безопасности с НАТО. Расширение взаимодействия с НАТО - правильное направление", - сказал министр. Такое заявление он сделал в связи с тем, что Республику Корея пригласили к участию в саммите альянса в Вашингтоне 9-11 июля.

"Государства НАТО - это ведущая группа стран в ООН. Сейчас они поддерживают нашу политику в отношении Севера, поддерживают нашу позицию относительно ситуации с правами человека на Севере. Уверен, что НАТО нам поможет, если случится серьезная дестабилизация в сфере безопасности", - считает Син Вон Сик. Он напомнил, что некоторые члены НАТО направили свои контингенты для участия в Корейской войне под флагом ООН на стороне Юга.

19 июня во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян Россия и КНДР заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое подразумевает незамедлительное оказание военной помощи в случае оборонительной войны.

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