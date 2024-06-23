https://news.day.az/society/1670096.html В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности
В ряде регионов Азербайджана, преимущественно в горных районах, на 23-25 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.
По прогнозу синоптиков, скорость ветра в Нахчыванской АР, Джульфе, Ордубаде,Дашкесане, Гедабее, Гобустане, Хызы временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре