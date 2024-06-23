В Азербайджане объявлен желтый уровень погодной опасности

В ряде регионов Азербайджана, преимущественно в горных районах, на 23-25 июня объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

По прогнозу синоптиков, скорость ветра в Нахчыванской АР, Джульфе, Ордубаде,Дашкесане, Гедабее, Гобустане, Хызы временами будет достигать 13,9-20,7 м/с.

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