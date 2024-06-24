В Финляндии заявили, что ЕС может затруднить госслужащим Грузии поездки в Европу

Евросоюз может затруднить поездки в Европу грузинским госслужащим, такая мера будет обсуждаться на заседании министров иностранных стран ЕС в Люксембурге.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен перед началом встречи.

"К примеру, что мы можем сделать - это затруднить для грузинских госслужащих поездки в Европу. <...> Это не санкции, это меры, которые мы можем принять. Мы обсуждаем меры, которые можем принять в отношении правительства Грузии, но не грузинского народа", - сказала Валтонен.

Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении закон "О прозрачности иностранного влияния", что спровоцировало резкие заявления со стороны Евросоюза и США. Президент республики Саломе Зурабишвили наложила 18 мая вето на закон, но парламент 28 мая его преодолел. Неправительственные организации неоднократно заявляли, что не будут регистрироваться в реестре в случае принятия закона, так как не считают справедливым называться организациями, проводящими интересы иностранной силы. В правящей партии заявляют, что это определение верное, если они получают финансирование из-за рубежа, и от них всего лишь требуется финансовая прозрачность.

Действие закона распространяется на неправительственные организации и СМИ, более 20% финансирования которых поступает из-за границы. Они будут обязаны в январе каждого года предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. В случае невыполнения этого обязательства они будут оштрафованы на 25 тыс. лари (более $8,7 тыс.). Если декларация не будет предоставлена после штрафа, за каждый месяц просрочки будет взиматься по 20 тыс. лари (около $7 тыс.).

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