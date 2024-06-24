ЕС принял 14-й пакет санкций против России

Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"Сегодняшний пакет включает ограничительные меры в отношении еще 116 физических и юридических лиц, ответственных за действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины или угрожающие им", - отмечается в тексте.

Евросоюз также ввел санкции против 27 судов, которые в том числе якобы перевозят российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на потолок цен Группы семи (G7). Согласно документу, Евросоюз продолжит закупать российский СПГ, но запретит его реэскпорт. ​​

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