Под председательством Сахибы Гафаровой состоялось заседание Азиатской парламентской ассамблеи

23 марта в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) под председательством спикера Милли меджлиса Азербайджана и Азиатской парламентской ассамблеи (АПА) Сахибы Гафаровой состоялось координационное заседание АПА.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, приветствуя участников мероприятия, председатель Милли Меджлиса сказала, что это заседание является первым координационным совещанием, проводимым под председательством Азербайджана в рамках Межпарламентского союза АПА.

На заседании был заслушан отчет о деятельности Азиатской парламентской ассамблеи с последнего заседания по настоящее время, а также оглашен краткий календарь запланированных до конца года мероприятий.

Затем представители стран-членов организации высказали свое мысли и предложения по текущим вопросам, затронули темы, которые страны АПА обсудят в рамках 148-й Ассамблеи Межпарламентского союза. Выступившие сошлись во мнении о выработке единой позиции по важным для АПА международным вопросам.

Заседание продолжилось выступлениями по вопросам, связанным с общей позицией стран-участниц Азиатской парламентской ассамблеи в Ассамблее МПС, а также с дальнейшим укреплением сотрудничества в рамках организации.