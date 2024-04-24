https://news.day.az/politics/1654920.html Садыр Жапаров посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
Садыр Жапаров посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева - ФОТО
24 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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