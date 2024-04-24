Садыр Жапаров посетил могилу общенационального лидера Гейдара Алиева

24 апреля Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа, архитектора и основателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения и возложил венок к его могиле.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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