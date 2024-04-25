Захарова о договоренностях лидеров России, Азербайджана и Армении

Комплекс трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении сохраняет свою актуальность.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом сказала сегодня в ходе еженедельного брифинга глава пресс-службы МИД РФ Мария Захарова.

"Учитывая регулярные взаимные обвинения Армении и Азербайджана в связи с уничтожением памятников культуры, памятников истории, религиозных объектов, мы призываем Баку и Ереван сделать этот вопрос темой двусторонних переговоров", - сказала она.

Захарова отметила, что со своей стороны Москва готова оказать любое необходимое содействие по данной теме.

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