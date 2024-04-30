Азербайджан и Алжир обсудили региональные вопросы

30 апреля 2024 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках своего рабочего визита в государство Катар встретился с министром иностранных дел и национального сообщества за рубежом Алжирской Народной Демократической Республики Ахмедом Аттафом.

Как сообщили во вторник Day.Az в МИД Азербайджана, на встрече Джейхун Байрамов передал поздравления с 30-летием установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Алжиром, которое отмечается в этом году.

На встрече стороны выразили удовлетворение текущим уровнем взаимодействия в рамках международных организаций, в частности ООН, Движения неприсоединения и ОИС, подчеркнув важность продолжения взаимной поддержки кандидатур и инициатив в рамках международных организаций.

Стороны подчеркнули важность развития отношений в энергетической и других сферах, в частности, отметили важность визитов на высоком уровне и политических консультаций.

Джейхун Байрамов упомянул о важности развития межпарламентских связей и высоко оценил визит членов межпарламентской группы дружбы Алжир-Азербайджан в Азербайджан 22-25 апреля текущего года.

Стороны подчеркнули важность расширения двусторонних отношений в энергетическом секторе.

Было отмечено, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29), которая пройдет в Азербайджане в этом году, создаст благоприятные возможности для новых сфер сотрудничества.

В ходе встречи также были обсуждены другие двусторонние и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

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