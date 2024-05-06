COP29, которую проведет Азербайджан, внесет вклад также в глобальный мир

В Бонне (Германия) завершила работу конференция в формате диалога на тему "COP29 и последующий период - мир, безопасность и изменение климата", в которой приняли участие ведущие представители гражданского общества и "мозговых центров", действующих в области климата в Европе.

Как сообщает Day.Az, на конференции обсуждались меры по борьбе с истощением водных ресурсов, укреплению продовольственной безопасности, поддержке населения, страдающего от изменения климата и минной проблемы.

Выступая с заключительным докладом на конференции в качестве представителя от председательствующего COP29, посол по особым поручениям министерства иностранных дел Азербайджана Эльшад Искендеров отметил, что вопросы глобального изменения климата и международного мира тесно связаны и имеют взаимное влияние.

"Все больше данных свидетельствует о том, что войны и конфликты, а также их последствия - уничтожение биоразнообразия, выбросы вредных веществ, загрязнение минами - не только загрязняют окружающую среду, но и приближают человечество к необратимой "красной линии" изменения климата", - сказал Э.Искендеров, отметив, что COP29, которую Азербайджан проведет у себя в этом году, является важной возможностью для обсуждения этих угроз и поиска конкретных решений.

Посол особо подчеркнул, что единогласное избрание Азербайджана в качестве стороны, принимающей COP29, является доказательством доверия мирового сообщества к политической воле нашей страны и ее способности вносить вклад в решение глобальных проблем с учетом интересов всех сторон. Азербайджан привержен созданию возможностей для широкого обсуждения комплекса вопросов "Мир, безопасность и изменение климата" с участием представителей гражданского общества и экспертов и открыт для конкретных предложений в этой области.

Отметив, что в связи с председательством Азербайджана в прошлом месяце были проведены встречи с представителями международных НПО, дипломат расценил это как показатель настойчивости нашей страны в реализации принципа, заявленного в связи с инклюзивностью COP29.