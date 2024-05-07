Госдеп США перекрыл армянам возможность для провокаций

Накануне посол США в Азербайджане Марк Либби совершил визит на освобожденные от армянской оккупации территории - визит, который так долго откладывался. Конечно, это событие не могло "оставить равнодушными" армянскую диаспору в США и проармянских журналистов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, вопрос одного из таких журналистов о позиции США по поводу данного визита представитель Госдепартамента Мэтью Миллер вежливо отказался комментировать. А по поводу предстоящей в Алматы встречи между главами МИД Азербайджана и Армении у Госдепа, как сообщил Миллер, "нет ожиданий".

Таким образом, Госдепартамент, по сути, перекрыл армянам любую возможность провоцировать и нагнетать обстановку на эту тему.

А что, казалось бы, комментировать? Все аккредитованные в Азербайджане дипломаты регулярно посещают регионы страны, и в этом нет ничего удивительного. И Карабах они воспринимают исключительно как территорию Азербайджана. А то, что журналисты-провокаторы пытаются политизировать это событие, в очередной раз показывает их проармянскую сущность.

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