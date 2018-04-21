Самир Нуриев возглавил Госкомитет по градостроительству и архитектуре Азербайджана

21 апреля 2018 18:34

Самир Рафиг оглу Нуриев назначен новым председателем Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

В субботу Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о новом составе Кабинета министров.

Как сообщает Day.Az, Нуриев до назначения на эту должность был директором Государственного агентства жилищного строительства.

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