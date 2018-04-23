Все проблемы Армении - из-за карабахской политики - ЛУЧШЕ НЕ БУДЕТ

На волне народного гнева, ненависти и широкомасштабных акций протеста премьер-министр Армении Серж Саргсян ушел из власти.

Он подал в отставку. Соответствующее решение было официально обнародовано в понедельник, на сайте правительства. Отставка Саргсяна последовала против многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах страны.

Саргсян дважды избирался на пост президента, в 2008 и 2013 годах. 17 апреля 2018 года Саргсян был избран главой правительства, после двух президентских сроков. В соответствии с новой конституцией страны, вступившей в силу 9 апреля, глава правительства сосредотачивает в руках реальную власть в стране.

Митинги, демонстрации и шествия, начиная с 13 апреля, проводило движение "Мой шаг" во главе с главой парламентской фракции блока "Елк" ("Выход") Николом Пашиняном. В воскресенье, 22 апреля Саргсян пришел на встрече с Пашиняном, однако диалог сорвался после того, как оппозиционер заявил, что они собрались здесь только для обсуждения ухода Саргсяна. После этого премьер резко встал и ушел.

Спустя полтора часа после этого инцидента, Пашинян был подвергнут приводу, а вскоре - задержан. Протестные настроения, однако, не стихли, а наоборот, еще больше усилились. В понедельник днем Пашинян был выпущен на свободу, а спустя 2 часа Саргсян объявил о своем уходе с поста премьера.

Он признался - был не прав

В прощальном заявлении С.Саргсян был эмоционален и пытался выжать слезу у ненавидящего его народа.

"В последний раз обращаюсь как руководитель страны. Никол Пашинян был прав. Я ошибся. У создавшейся обстановки несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не мое. Я оставляю должность руководителя страны, премьер-министра Армении. Уличное движение против моей власти. Я выполняю ваше требование", - написал премьер-министр.

Ушел тот, кого ушли все - и челядь, и хозяева

Серж Саргсян, прозванный в народе "Крошкой Цахесом", "Сержиком", "Карликом" ушел. Он, по его словам, добровольно подал в отставку.

Мы не просто процитировали прощальное заявление Саргсяна, и у нас нет ни сил, не желания в очередной раз прочесть бесталанное творение карабахского слесаря и грабителя - да, Саргсян хоть и ныне миллиардер, бывший президент, но уровень его мировосприятия не перешагнул границу "мое-пока что не мое, но все равное мое" - но увы, история иногда любить пароксизмы слабых, вынесенных когда-то на трон заинтересованными в этом процессе силами, а потом, в течение нескольких дней, низвергнутых в пучину ненависти и обструкции.

Саргсян из той когорты владетельных неудачников, что сами, с первого дня правления, начинали рыть себе яму, погребая под подбрасываемой землей своих соратников, закапывая в бруствер поверивших ему алчных, но наивных по сути преступников.

Он к власти шел по головам своих друзей, в происшествии времени ставших злейшими врагами невзрачного на вид, мстительного, лживого и что самое парадоксальное, совершенно неадекватного создания.

Серж Саргсян, в отличии от небезызвестной птицы, не блистал ни умом, не сообразительности. Государственное мышление, аналитические способности, умение предугадывать ходы противников загодя, рекогносцировка полей будущих сражений ему давались с трудом. Точнее, он не любил плести паутину интриг и подчиняясь законам византийской политики, заставлять своих противников совершить политический, моральный или иные виды суицида.

Нет, он был, как говорил лидер уличных акций в Ереване Никол Пашинян, блестяще выполнивший отведенную ему роль, "непроходимо туп и остервенело безграмотен".

И дело вовсе не в "демократичности властей Армении", "большем уровне демократии, чем в других странах регионе" или же, совершеннейший абсурд, "решительном настрое армян, не пожелавших жить при диктатуре".

Нет и нет.

Несмотря на такие перлы незамутненного сознания, Армения ни разу демократическая страна, и тем более, армяне не носители истинных ценностей демократии, открытого общества, транспарентности и.д.

До армян дошло, что они в сущности, одиноки

Участники уличных протестов в Ереване за прошедшие дни обвиняли Сержа Саргсяна не только в переделке Конституции, захвате власти и нарушении законов - они твердили, что страна докатилась в нынешнюю яму именно из-за идиотизма властей.

Армения, как страна-оккупант, до сих пор не желает вывести войска с 20 процентов территорий Азербайджана.

Армения оказалась в пролете регионального сотрудничеств и глобальные, а также региональные программы, реализуемые Азербайджаном, постепенно аннулировали востребованность Армении как региональной страны.

За Арменией необратимо закрепился унизительный статус так называемого квазигосударства, вследствие чего страна потеряла свою субъектность и выбыла из участия почти во всех региональных интеграционных проектах.

Для Армении этот сформированный, по сути патовый, тупиковый, контекст выявляет несостоятельность карабахской политики Армении. Зиждущаяся на поддержании статуса-кво политика в действительности не рациональна, поскольку статус-кво не только и не столько баланс, сформированный на передовой или в военной плоскости, но также сравнение показателей экономического развития Армении и Азербайджана, демографической статистики. Наличие Карабахского конфликта, закрытых границ увеличивают зависимость Армении, душат экономику, лишая ее ресурса развития. В этом контексте Азербайджан стала ключевым актором, по сути, всех региональных проектов - что неизбежно приведет к неравномерному развитию экономик обеих стран, не в пользу Армении.

Имеющий доходы в миллиарды долларов Азербайджан стала самой реальной угрозой для ереванских властей.

Серж Саргсян с упорством буриданового осла игнорировал этот аксиоматичный факт и это явственно говорило о неадекватности, иррациональности армянской государственных, политических систем. Показателем эффективности политики властей Армении должно было быть не затягивание переговорного процесса, а скорейшее урегулирование конфликта на основе рациональных компромиссов.

Саргсян не сделал этого. И в сущности, вчистую проиграл политике Азербайджана.

Москва слезам не верит, ей дело подавай

Если посмотреть на российские СМИ и особенно на российские соцсети, то отношение к тому, что происходит в Армении не сказать, что равнодушное, но такое как бы лишенное эмоций. Это в прошлые годы у российского общества и пользователей соцсетей было очень большое желание вникать в то, что происходит в Армении или еще где-нибудь, где разворачивался сценарий более-менее похожий на цветную революцию. Сейчас такого интереса и такого желания нет.

Россия просто устала от Армении. Без сомнения, русские добрые и неравнодушные люди, но есть такая штука, как банальная эмоциональная усталость от лживого, постоянно набивающегося в "младшие братья" - нищей, несчастной, обездоленной, вечно просящей защиты, денег и преференций страны.

Россия наконец-то поняла, что невозможно спасти тех, кто сам себя спасать не хочет, или до такой степени сильно поверил в сказки о "Великой Армении", что у него отшибло память и логическое мышление.

Говорят, что мол, Россия упустила Армении, недостаточно денег вложила в то, чтобы, сделать Россию привлекательной для жителей Армении (которые и так валом валят в Россию в поисках банального куска хлеба), и что россияне вложили меньше денег, чемамериканцы, которые очень много денег вбухали в Армению, ну и как вишенка на торте всегда следует фраза, что Россия должна что-то сделать, чтобы исправить эту ситуацию.

А вот нет - Россия своему протеже, точнее, назначенцу в Ереване Сержу Саргсяну ответила прямо: запомни, Россия никому и ничего не должна.

Потому и Саргсян в первые дни акций протеста хорохорился, грозил оппозиционерам, твердил о незыблемости власти - он верил в силу штыков, на которых пришел к власти и которые вот уже 10 лет держали его на посту президента Армении. Он уверовал в полную и абсолютную поддержу "старшего брата", точнее, Хозяина: ведь все, что не просила Россия от Армении, от Саргсяна, она тут же, без промедления получала.

Презенты в виде льготных кредитов, оружия и военной техники, политической поддержки и тривиальной защиты власти - Саргсян умилялся собственной хитростью. А как же, он был уверен, что, подарив независимость и вынеся на торг суверенитет страны, обезопасил свою власть.

Но сегодня Россия очень ясно и доходчиво, чуть ли не на пальцах объяснила С.Саргсяну, что он надоел всем, особенно силам, сделавшим ставку на армянскую власть и желающим и впредь видеть Армению исключительно как форпост на Южном Кавказе.

Саргсян же сперва обманув диаспору и настроив против себя всю зарубежное армянство, пошел еще дальше - он подался в двойную игру: уверял Россию в тотальной преданности, но одновременно с уверениями заигрывал с Европейским Союзом и НАТО, обещая Западу вполне конкретные дивиденды в Армении.

Россия не могла простить такое предательство своего лакея и не простила.

Саргсян это понял очень поздно, когда "северный старший брат" ему четко дал понять, что у России, как государства, нет никаких моральных обязательств заниматься объяснением гражданам Армении того, что если они разнесут свою страну по ливийскому или иракскому сценарию, то им будет жить плохо.



Россия довела до сведения Саргсяна: "Когда вас и ваших детей придут убивать под прикрытием распространения демократии, а всё западное сообщество будет называть ваших убийц умеренной оппозицией, мы можем прийти и поправить всё. И это можем сделать только мы, потому что нас - никто не прогнёт".

И тогда до С.Саргсяна дошло, что он проиграл.

Это было видно по его невнятному бубнежу, бегающим глазам и трясущимся рукам во время встречи с Н.Пашиняном.

Теперь в Армении вроде как устаканившаяся демократия, народ ликует, армяне устроили гулянья по Еревану, все братаются, оппозиция чинно принимает поздравления, а Николю Пашиняну, этому новоявленному Остапу Бендеру армянской горе-политики, кричат "Виват!"

Но если в Ереване победит в любой форме вера в то, что Армении кто-то будет платить за геополитическую позицию (неважно пророссийскую или проамериканскую), то для Армении это закончится очень плохо.

В Армении есть российская военная база, и вывода российских военных с территории Армении будет требовать либо новая власть, и если недостаточно уверенно будет требовать, то её поддержит улица, вкусившая это чувство победы. И тогда это уже перестанет быть внутренним делом Армении.



Новый армянский президент Армен Саргсян вполне может взять на себя обязанности и премьера, тем более что он им уже был. Обязанностей немного - Армения мала, экономика маленькая и бьется в агонии, население с гулькин нос, так что всего-ничего имеет значение лишь эпилептические припадки в международной политике.

Ошибаются те, кто думает, что России всё равно.

Запад оглох и ослеп

В Армении полно внутренних проблем и противоречий, две главные из которых - бедная плюс блатная экономика, и нагорно-карабахский конфликт.

Разумеется, западные спецслужбы стараются встроиться в этот процесс, чтобы превратить внутренние распри в антироссийские и посадить во главе государства свою марионетку.

Но внутренние проблемы, как основную причину происходящего, это никак не отменяет (и не решает, к сожалению).

Без сомнения, процесс самодискредитации постсоветских правящих элит в странах бывшего СССР во всю продолжается.

В Армении новые кадры - это в основном всего лишь по своему внутреннему нравственно-интеллектуальному содержанию продолжение тех, что были у руля с момента развала СССР.

Протесты в Ереване прямого отношения к русско-американскому противостоянию не имели. ЦРУ только может попытаться добавить в него момент противостояния с российским контингентом в Гюмри или Шенгавите, например, или попытаться протолкнуть выход из ОДКБ и ЕАЭС. Но в целом причина протестов - бедная и блатная экономика, в которой не работают механизмы обратной связи и нормальные социальные лифты.

Самым плохим сценарием для сюзерена Саргсяна - России - было бы силовое сопротивление "Сержика" до конца, особенно, в случае его обращении к России за некой помощью. В этом случае, Россия получила бы статус идеологического врага для будущей элиты страны на десятки лет вперёд. Западная агентура в рядах оппозиции, вероятнее всего, постаралась бы захватить оружейные склады и подтолкнуть толпу протестующих на вооруженную осаду российской базы, чтобы между народами пролилась кровь. Далее страна балансировала бы на грани гражданской войны с неясными перспективами.

Всё, что будет происходить в стране дальше - сугубо внутренние дела армян. Требования протестующих удовлетворены, и, если после этого они допустят скатывание ситуации в вооруженный хаос, если лягут под агентуру ЦРУ и МИ6, если не решатся вывести войска с оккупированных территорий Азербайджана, если запишутся в геополитический лагерь лишенцев - это будет их персональное "достижение", в котором им обвинить будет некого, кроме себя самих.



Потому и Запад молчал все эти дни.

Запад, который всегда и во всем привык бравурно трубить о правах человека, о соблюдении всех (!) мыслимых и немыслимых своих требования, ослеп и оглох во время акции протестов в Ереване.



Молчала британская, немецкая, французская, американская, испанская и итальянская пресса - отдельные репортажи или новости "ради галочки", чтобы армянским душам отрадно было, не в счет.



Обыватель спросит: как же, ведь если в Азербайджане подерутся два соседа или старик на балконе выльет ушат воды на голову случайного прохожего, или еще хуже - оппозиционеры-блогуны поднимут уровень децибелов воя о "тяжести жития в Азербайджане", Запад тут же сведет брови в моновекторную прямую, грозно поведет очами и погрозив Баку, наобещает всякие кары неземные.

А тут Ереван чуть ли на уши встал, ушлый проходимец Никол Пашинян вроде стал народным мстителем и ереванским Данко, на улицах полиция хватает и волочит всех, кто под руки подвернулся - а Запад молчит.

Даже не хочет смотреть на лица избитых, слушать крики арестованных, ему, видите ли, хватает спокойствия.

Страны-сопредседательницы в Минской Группе ОБСЕ - США, Франция и Россия - ограничились дежурными, ничего не значащими заявлениями о необходимости соблюдения кем-то чего-то как-то, если на, то пошло, и вообще, демократия рулит.

ОБСЕ, Совет Европы и другие мироточащие организации, так ревностно пекущиеся о благе кричащих и ревущих на бакинском стадионе "Мехсул", ныне превратились в кхмерских партизан на допросе: все понимают, но молчат.

Ибо невыгодно, ведь попытки вполне конкретных организаций и стран, направленных на использование Арменией как инструмент давления на Азербайджан, были, есть и увы, будут.

Нагорно-Карабахский конфликт для таких стран и структур всего лишь субъект прессинга на Баку, чтобы мы, Азербайджан, поддавшись на уговоры, посулы или же давление, уступили им, подарили некую часть независимости, территорий и концепции внешней политики в обмен на барственные кивки.



Азербайджан проводит независимую политику и Западу, оглохшему и ослепшему во время ереванских событий, нечего ловить в мутной воде обещаний лживых геополитических конструкций.



И Западу пора бы понять, что Азербайджан - не нищая и беспомощная Армения...

Эльчин Алыоглу

Milli.Az