Мухаммед Шахбаз Шариф направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Мухаммед Шахбаз Шариф направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета AZAL, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи Актау.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

"Ваше превосходительство, мой дорогой Брат.

От имени народа и Правительства Пакистана, от себя лично выражаю глубокие соболезнования Вам, нашим азербайджанским братьям и сестрам в связи с трагической катастрофой пассажирского самолета "Азербайджан Хава Йоллары" 25 декабря близ казахстанского города Актау.

Народ Пакистана с чувством глубокой скорби воспринял известие об этом печальном событии, в результате которого погибли люди. В это печальное время выражаем солидарность с Вашим превосходительством и народом Азербайджана.

Наши мысли и молитвы с семьями погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Верю, что стойкость и единство храброго народа Азербайджана помогут преодолеть этот трудный период.

Ваше превосходительство, прошу принять мое высочайшее почтение", - говорится в письме.