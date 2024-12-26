Лечение пострадавших в авиакатастрофе будет продолжено в медицинских учреждениях Баку

Лечение пострадавших в авиакатастрофе, доставленных в Баку, будет продолжено в медицинских учреждениях столицы.

Об этом сказал журналистам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-майор Адиль Абдуллаев, сообщает Day.Az.

 

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