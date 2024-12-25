МИД Казахстана выразил соболезнования в связи с крушением самолета AZAL в Актау

Министерство иностранных дел Казахстана выразило соболезнования в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщает Day.Az.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования в связи с крушением воздушного судна авиакомпании Azerbaijan Airlines в городе Актау, повлекшим гибель пассажиров.

Разделяя невосполнимую боль утраты народов Азербайджана, Кыргызстана и России, выражаем солидарность и приносим слова поддержки семьям и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и их возвращения к родным.

По поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева казахстанская сторона создала специальную комиссию и оказывает необходимую помощь на месте происшествия", - говорится в заявлении ведомства.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, летевший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 км от аэропорта Актау. В министерстве транспорта Казахстана сообщили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана.

"По предварительным данным, на борту самолета находились 37 граждан Азербайджана, 6 граждан Казахстана, 3 граждан Кыргызстана, 16 граждан России", - говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в AZAL, на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 62 пассажира, 5 членов экипажа и в общей сложности 67 человек.

В связи с авиакатастрофой 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.