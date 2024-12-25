https://news.day.az/officialchronicle/1718180.html 26 декабря в Азербайджане объявлен траур В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение в связи с этим подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
В связи с крушением 25 декабря пассажирского самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, 26 декабря в Азербайджане объявлен траур.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, распоряжение в связи с этим подписал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.
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