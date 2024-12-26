https://news.day.az/officialchronicle/1718546.html Президент Мальдив направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение недалеко от города Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Президент Мальдив направил письмо с соболезнованиями Президенту Ильхаму Алиеву
Президент Мальдивской Республики Мохаммед Муиззу направил письмо с соболезнованиями Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с крушением самолета авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", летевшего из Баку в Грозный и потерпевшего крушение недалеко от города Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.
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