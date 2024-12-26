Анджей Дуда выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Польша Анджей Дуда направил Президенту Ильхаму Алиеву письмо с соболезнованиями в связи с наличием погибших и пострадавших в результате крушения пассажирского самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", в Республике Казахстан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется

С полным текстом письма можно ознакомиться по ссылке.