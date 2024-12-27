Канадские министры едут в США на консультации с администрацией Трампа

Глава МИД Канады Мелани Жоли и министр финансов Доминик Леблан в пятницу прибудут в США для встречи с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в четверг сообщил телеканал CTV.

Ссылаясь на директора по коммуникациям главы Минфина Жана-Себастьяна Комё, телеканал уточнил, что Жоли и Леблан намерены продолжить консультации по вопросам, которые в ноябре премьер-министр страны Джастин Трюдо обсуждал с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

По информации телеканала Fox News, на той встрече Трамп сообщил Трюдо, что введет ввозные пошлины на товары из Канады. Со своей стороны премьер указал будущему главе американской администрации, что подобные меры убьют канадскую экономику, на что Трамп ответил, что Канада, вероятно, могла бы стать 51-м штатом США. Данная фраза, указывал телеканал, вызвала у Трюдо нервный смех. Впоследствии на тот момент еще министр общественной безопасности Канады Доминик Леблан заверил журналистов, что Трамп в действительности не угрожал Канаде, а просто пошутил.