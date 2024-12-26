Парламент Грузии усилит меры безопасности

Руководство парламента Грузии приняло решение повысить уровень безопасности до желтого 29 декабря, в день инаугурации избранного президента Михаила Кавелашвили.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-службе законодательного органа.

"С целью проведения церемонии инаугурации президента Грузии 29 декабря текущего года во дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности - посетителям вход во дворец парламента будет ограничен", - говорится в сообщении.

В законодательном органе уточнили, что для получения специальной аккредитации представители СМИ должны обратиться к парламенту. В здание будут допущены не более двух групп от одного СМИ.