https://news.day.az/officialchronicle/1718171.html Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании государственной комиссии по расследованию причин авиакатастрофы в Актау.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
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