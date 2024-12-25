Посольство Израиля готово оказать любую помощь в связи с авиакатастрофой самолета AZAL в Актау

Известие о сегодняшнем крушении самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям", потрясло и глубоко огорчило Израиль.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации посла Израиля в Азербайджане Джорджа Дика в официальном аккаунте в социальной сети X.

"Мы молимся за исцеление выживших. От имени народа Израиля выражаем глубокие соболезнования семьям, потерявшим близких. Посольство Израиля связывается с соответствующими органами, и готово оказать любую необходимую помощь", - отмечается в публикации.

Напомним, что сегодня пассажирский самолет Embraer 190, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

В министерстве транспорта Казахстана отметили, что на борту самолета, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 37 граждан Азербайджана, 6 - Казахстана, 3 - Кыргызстана, 16 - России.

В AZAL сообщили, что на борту самолета Embraer 190, выполнявшего рейс Баку-Грозный, потерпевшего крушение в городе Актау, находились 67 человек - 62 пассажира и 5 членов экипажа.