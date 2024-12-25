По поручению Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета
В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета создана государственная комиссия в следующем составе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Председатель - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов
Члены комиссии:
Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики
Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики
Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"
Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики
Кямран Алиев - генеральный прокурор Азербайджанской Республики
Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики
Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики
Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики
Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики
Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики
Ариф Мамедов - директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.
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