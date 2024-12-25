По поручению Президента Ильхама Алиева создана государственная комиссия по расследованию причин крушения самолета

В соответствии с поручением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для расследования причин крушения самолета создана государственная комиссия в следующем составе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Председатель - Премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов

Члены комиссии:

Шахин Мустафаев - заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики

Рашад Набиев - министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Самир Рзаев - президент Закрытого акционерного общества "Азербайджанские авиалинии"

Джейхун Байрамов - министр иностранных дел Азербайджанской Республики

Кямран Алиев - генеральный прокурор Азербайджанской Республики

Вилаят Эйвазов - министр внутренних дел Азербайджанской Республики

Али Нагиев - начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики

Кямаледдин Гейдаров - министр по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики

Теймур Мусаев - министр здравоохранения Азербайджанской Республики

Сахиль Бабаев - министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики

Ариф Мамедов - директор Государственного агентства гражданской авиации при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.