Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс

Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года № 406-VIQD "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, отменяется статья 2.6 закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.