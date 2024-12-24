https://news.day.az/officialchronicle/1717960.html Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года № 406-VIQD "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики". Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, отменяется статья 2.6 закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".
Президент Ильхам Алиев подписал закон в связи с внесением изменений в Налоговый кодекс
Президент Ильхам Алиев подписал закон о внесении изменений в закон Азербайджанской Республики от 3 декабря 2021 года № 406-VIQD "О внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно закону, отменяется статья 2.6 закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс".
Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2025 года.
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