Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

24 декабря Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с днем рождения, пожелал ему успехов в деятельности, крепкого здоровья.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за проявленное внимание и поздравление.

Реджеп Тайип Эрдоган поздравил главу нашего государства с избранием Азербайджана членом Организации экономического сотрудничества восьми развивающихся стран (D-8).

Президент Ильхам Алиев, в свою очередь, еще раз выразил признательность Турции за поддержку Азербайджана в этом вопросе.

В ходе беседы были обсуждены процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, вопросы региональной безопасности. С удовлетворением были отмечены позитивные подвижки в Сирии после падения режима Асада, согласованы совместные усилия по социально-экономическому развитию Сирии.

Главы государств выразили уверенность, что отношения дружбы, братства и стратегического союзничества между нашими странами будут и впредь успешно развиваться во всех сферах, провели обмен мнениями о перспективах сотрудничества и дальнейших контактах.