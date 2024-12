Виноградные поля вместо минных

На сайте журнала Forbes опубликована статья Дафны Юинг-Чоу, посвященная процессу разминирования в Карабах в поствоенный период и превращению минных полей в виноградные.

Дафна Юинг-Чоу - отмеченная наградами журналистка, пишущая о еде и окружающей среде. Она известна своим обширным вкладом в глобальный дискурс о продовольственных системах. Юинг-Чоу выступала на международных сценах в качестве модератора и докладчика, брала интервью у лидеров стран, высокопоставленных лиц и знаменитостей и имеет степень магистра в области международной экономической политики Колумбийского университета. Также она исследует взаимосвязь между продовольствием, сельским хозяйством и окружающей средой, изменением климата, здоровьем человека и экономическим развитием. Работа Юинг-Чоу была отмечена журналистскими наградами от Организации Объединенных Наций, Панамериканской организации здравоохранения, Карибского банка развития и Карибского вещательного союза.

Day.Az представляет перевод ее статьи:

Моя рука дрожала, я неуверенно сжимала ручку, медленно выцарапывая буквы "AB-positive" в журнале посетителей. Мое сердцебиение колотилось в ушах, заглушая звук мотора двух машин скорой помощи, находящихся неподалеку.

Прошел всего месяц с тех пор, как я познакомилась с Хайди Кюн, лауреатом Всемирной продовольственной премии 2023 года и визионером НПО Roots of Peace. В течение 25 лет организация превращала шрамы войны в семена надежды, неустанно работая над тем, чтобы превратить минные поля в плодородные сельскохозяйственные угодья. Руководствуясь простой, но глубокой формулой - разминировать, пересаживать, восстанавливать - Roots of Peace сотрудничает с командами по разминированию по всему миру, восстанавливая ирригацию, инфраструктуру и пахотные земли для фермеров в регионах, охваченных войной. Это миссия, которая возвращает не только землю, но и достоинство, и будущее целых сообществ.

Мы с Хайди встретились на Borlaug Dialogue - ежегодной конференции по продовольственной безопасности Фонда Всемирной продовольственной премии в Айове - и через несколько минут после нашего знакомства между нами образовалась нерушимая связь.

Когда мы узнали, что оба будем на Конференции ООН по климату - COP 29 - в Азербайджане несколько недель спустя, Хайди направила мне приглашение, от которого у меня перехватило дыхание. "Присоединяйтесь ко мне, - сказала она, ее голос горел желанием, - в походе по минным полям Карабаха".

Место израненных земель, разоренных Арменией, Карабах когда-то был хорошо известен своими зелеными сельскохозяйственными ландшафтами. Его плодородная почва и особый климат когда-то поддерживали процветающий сельскохозяйственный сектор, известный своим виноградарством и годовым производством до 160 000 тонн винограда. Это свидетельство богатого потенциала региона.

Хайди рассказала мне о том, как заминированные поля уступят место виноградникам. "Мины в виноградные лозы", - назвала она это с пылом мечтателя и убежденностью матери, представляя пышные виноградные лозы там, где теперь была только опасность, представляя надежду там, где было отчаяние.

"Виноградная лоза - древний символ мира", - сказала она.

И вот, месяц спустя мы на заднем сиденье черного внедорожника Международного фонда прессы Евразии (МФПЕ), направляющемся по четырехчасовой дороге из Баку в Агдам. Серьезность того, что мы собирались сделать, смягчалась нашим общим смехом и шепчущимися признаниями. Мы сжимали друг друга за руки. Две матери, сердца которых были полны убежденности, обменивались историями о наших детях - наша общая человечность обнажалась перед тенью надвигающейся опасности.

На переднем пассажирском сиденье сидел Умуд Мирзаев, президент МФПЕ, человек, чья тихая сила и скромная решимость направляли нас в этом путешествии. Он не просто глава НПО, неустанно продвигающей усилия по разминированию и выступающей за более безопасный Азербайджан, он сын Карабаха, родившийся в семье виноградарей. Его связь с Хайди, выкованная общей целью и глубокой верой в обновление, переросла в дружбу, столь же прочную, как земля, которую они оба жаждали увидеть восстановленной.

В один из ее предыдущих визитов они вместе преклонили колени в земле в офисе МФПЕ в Тертере, символически посадив виноградную лозу в почву, долго омраченную войной. Этот поступок был простым, но глубоким, молчаливое обещание того, что даже после разрушений жизнь может начаться заново. Пока наш внедорожник катился к опасным полям Агдама, постоянное присутствие Мирзаева несло на себе тяжесть этого обещания.

Перед нами Агдам, некогда оживленный городской центр, обнажил уродливые шрамы войны. Жестокая шестилетняя битва, начавшаяся в 1988 году, оставила армянские силы у власти, а возобновившиеся боевые действия в 2020 году, которые длились 44 дня, привели к тому, что Азербайджан восстановил контроль над этими территориями. Остатки домов, скелеты транспортных средств и бесплодные поля, которые отмечают этот район, стали пугающими свидетельствами опустошений войны.

Но под этим опустошенным местом находится колыбель истории, где корни древней винодельческой традиции Азербайджана уходят глубоко. Археологические раскопки недалеко от города Агдам обнаружили виноградные косточки и окаменевшие глиняные кувшины, которым 3500 лет. Эта земля, когда-то родина виноградников, которые дали жизнь местным сортам винограда, уникальным для Азербайджана, является острым напоминанием о том, что было утрачено, но также и о том, что может снова расцвести.

Мои беседы с Эльчином Амирбековым, специальным посланником Президента Азербайджана, обрисовали ошеломляющие потери войны. Азербайджан входит в пятерку самых заминированных стран мира; более 1,5 миллиона наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов, установленных с 1990-х годов, загрязнили 12 000 квадратных километров - 13% территории Азербайджана. За последние 30 лет общее число жертв наземных мин в Азербайджане составляет тысячи, а с 2020 года было зарегистрировано 382 жертвы.

"Речь идет не только о минах, - серьезно сказал он, - но и о невинных жизнях, потерянных из-за этого бедствия".

Разрушительный удар по экономике и продовольственной безопасности Азербайджана наносит огромное, пустующее пространство земли - 60% из них плоские, плодородные сельскохозяйственные поля - которые теперь считаются непригодными для использования из-за затянувшихся шрамов конфликта. Согласно отчету Министерства иностранных дел, "наличие мин и других неразорвавшихся боеприпасов значительно нарушило землю, растительный покров, инфильтрацию воды и поток воды и сделало обширные площади ценных сельскохозяйственных земель недоступными".

На базе ANAMA в деревне Сарыджалы Халид Зульфугаров, руководитель подразделения по разминированию ANAMA (Национальное агентство Азербайджана по разминированию) в этом районе, и Шахин Аллахвердиев, операционный менеджер МФПЕ, рассказали о предпринимаемых усилиях по восстановлению города и его превращению в центр регионального развития и переселения.

По состоянию на середину 2024 года было очищено более 145 700 гектаров земли, нейтрализовано более 122 000 взрывчатых веществ, включая 32 581 противопехотную мину и 19 666 противотанковых мин. Несмотря на эти достижения, было очищено менее 13% загрязненного региона, что подчеркивает колоссальный масштаб проблемы.

"Усилия по разминированию требуют больших затрат и передовых технологий, квалифицированной рабочей силы и постоянной международной поддержки", - говорит Мирзаев. "Без срочных инвестиций продолжающаяся деградация окружающей среды будет продолжать расти, угрожая биоразнообразию, естественным экосистемам и средствам существования общин, которые зависят от этих ресурсов. Ускорение темпов разминирования - это не просто гуманитарная необходимость, но и экологический императив для предотвращения дальнейшего ущерба биосфере нашей планеты".

В июне 2021 года карта мин из Армении выявила тревожное присутствие 97 000 мин только в Агдаме. В 2023 году при координации ANAMA ПРООН в сотрудничестве с МФПЕ, Mines Advisory Group (MAG) и APOPO запустили проект по снижению угрозы от мин и содействию переселению в этот район. В 2024 году эти совместные усилия способствовали обезвреживанию около 3000 мин только в Агдаме.

Через пустынные просторы Агдама мы добрались до огороженной поляны в деревне Намирли. Здесь мы сдали свои группы крови, прошли мимо дежурных машин скорой помощи и встали перед деревянными ящиками, заполненными извлеченными остатками конфликта. Здесь же мы встретили 14 мужчин-саперов, проводивших работы по разминированю. Позже, в офисе МФПЕ, мы встретимся с девятью женщинами-саперами. Эти встречи - мощное свидетельство стойкости и общей решимости превратить опасные поля в ландшафты надежды.

В деревне Намирли, под небольшой самодельной палаткой, мы держали чашки с обжигающим чаем, чтобы согреть наши холодные пальцы, пока Рамин Гадимли из MAG рассказывал свою историю. Выступая в качестве переводчика и свидетеля, Рамин рассказал о жгучем воздействии шестинедельной войны в 2020 году. Тогда он был сотрудником полиции Баку. Он родом из Исмаиллы, где многие молодые люди были развернуты в качестве солдат, и видел жестокие потери своими глазами. "Я потерял много друзей, и многие другие были тяжело ранены", - сказал он, его голос был ровным, но обремененным трагедией. "Новости в то время были беспощадными и душераздирающими". Его слова повисли в воздухе, тяжелые, поскольку работа проводилась всего в нескольких шагах от него.

Рамин рассказал мне, что большая часть земель, разминированных MAG по всему миру, является сельскохозяйственными, что является напоминанием о том, что разминирование - это не только безопасность и выживание, но и пропитание. После освобождения от хватки скрытых взрывчатых веществ эти поля снова могут питать общины, восстанавливая средства к существованию с достоинством и целью. Очищенная земля позволяет фермерам выращивать урожай, восстанавливать ирригационные системы и возрождать местную экономику. Каждая удаленная мина - это шаг к большей продовольственной безопасности, раскрывающий потенциал для устойчивого развития и устойчивых продовольственных систем в регионах, пострадавших от конфликта.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Global Environmental Change, треть всех случаев отказа от сельскохозяйственных угодий в Кавказском регионе в постсоветское время были связаны с войной, отчасти из-за наземных мин.

В своем предисловии к мемуарам Хайди Breaking Ground: From Landmines to Grapevines, One Woman's Mission to Heal the World, королева Нур называет наземные мины "оружием массового поражения в замедленном темпе". Они продолжают уничтожать жизни и скот и держать ценные сельскохозяйственные земли в заложниках еще долго после окончания конфликта".

Это наследие войны в Карабахе.

За полтора года до того, как Хайди и я прошли по тому, что она назвала "следами мира", она стояла в частном доме Альфреда Нобеля в Баку, Азербайджан, и получала официальное известие о том, что ей присудили Всемирную продовольственную премию 2023 года. Всего два дня назад она использовала изобретение Нобеля - динамит - не для разрушения, а для обновления, взорвав шесть противотанковых мин в Карабахе. В тот момент история и цель сошлись воедино: символ войны превратился в инструмент для возвращения жизни.

В 2023 году Азербайджан объявил "Мир без мин" своей 18-й Национальной целью устойчивого развития, согласовав это смелое видение с Повесткой дня ООН на период до 2030 года. Наземные мины - это больше, чем остатки конфликта; они являются барьерами для самой жизни, делая плодородные поля неприкасаемыми и перерезая жизненно важный путь продовольственной безопасности для стран и сообществ.

Однако масштаб проблемы требует глобальных действий. По словам Эльчина Амирбекова, иностранная помощь составила всего 5% ресурсов, используемых для крупномасштабных усилий по разминированию с 2020 года. Для ускорения операций по разминированию и обеспечения безопасного возвращения 800 000 внутренне перемещенных лиц в их давно заброшенные дома срочно необходима большая международная поддержка.

В Агдаме, по всему Карабаху и в бесчисленных регионах мира по-прежнему зарыто до 110 миллионов мин. Выгравированная ими почва ожидает исцеления.

Хайди и я были связаны невысказанной клятвой: стоять вместе, бросая вызов страху, прокладывать пути безопасности там, где другие не осмеливались ступать, и нести вперед голоса тех, кого заставил замолчать конфликт.

Это была связь, чистая и непосредственная, подпитываемая надеждой двух матерей. Надеждой для земли. Надеждой для наших детей. Надежда на мир, где однажды на месте мин расцветут виноградные лозы, сильные и непоколебимые.