Сколько километров дорог было обновлено и построено в Азербайджане в 2024 году?

В текущем году в Азербайджане было реконструировано и отремонтировано 382,7 км автомобильных дорог, проспектов и улиц.

Как сообщает Day.Az, об этом было сообщено на очередном отчетном собрании, посвященном выполненным работам и выполнению поставленных задач в текущем году в Государственное Агентство Автомобильных Дорог Азербайджана.

Государственное Агентство Автомобильных Дорог Азербайджана завершило реконструкцию 12 межсельских автомобильных дорог общей протяженностью 252 км, которые соединяют 71 населенный пункт с населением 107,3 тыс. человек.

Сообщается, что в столице были проведены капитальные ремонты на 31 объекте, в том числе на проспекте "8 Ноября" длиной 10 км, который требовал ремонта в первую очередь.

Недавно сообщалось, что в Карабахе запустят масштабную программу по строительству 38 автодорог.