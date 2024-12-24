https://news.day.az/officialchronicle/1717790.html Президент Ильхам Алиев направил письмо Председателю Президентского совета Ливии Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президентского совета Государства Ливия Мухаммаду Юнису аль-Манфи по случаю национального праздника Ливии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев направил письмо Председателю Президентского совета Ливии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Председателю Президентского совета Государства Ливия Мухаммаду Юнису аль-Манфи по случаю национального праздника Ливии.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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