Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в закон "О правах ребенка"

Президент Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджанской Республики от 29 ноября 2024 года № 78-VIIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О правах ребенка" и о внесении изменений в указ "О применении закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка" от 24 августа 1998 года № 761.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, полномочия соответствующего органа исполнительной власти, предусмотренные статьей 29-1 и частью второй статьи 43 закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка", осуществляет Кабинет министров Азербайджанской Республики.

Кабинету министров поручено в двухмесячный срок в соответствии со статьей 29-1 закона Азербайджанской Республики "О правах ребенка" определить требования к качеству услуг, оказываемых в государственных и негосударственных детских учреждениях, и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; в соответствии с частью второй статьи 43 данного закона определить критерии по мониторингу состояния обеспечения реализации прав ребенка во всех сферах и проинформировать Президента Азербайджанской Республики; решить иные вопросы, вытекающие из закона Азербайджанской Республики от 29 ноября 2024 года номер 78-VIIQD "О внесении изменений в закон Азербайджанской Республики "О правах ребенка".

Глава государства утвердил закон об исполнении соответствующего указа.