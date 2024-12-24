В Баку прошел вечер в честь 100-летия виртуозного исполнителя на таре Ахсана Дадашева

В Международном центре мугама состоялся вечер мугама, посвященный 100-летию со дня рождения видного представителя национального искусства, виртуозного исполнителя на таре, заслуженного артиста Ахсана Дадашева (1924-1976).

Как передает Day.Az, в концертной программе приняли участие народные артисты Вамиг Мамедалиев, Назакет Теймурова, Малик Мансуров, заслуженные артисты Алиага Садиев, Сабухи Ибаев, Гочаг Аскеров, педагог и тарист Эльхан Музаффаров, лауреаты международных и республиканских конкурсов Мехри Асадуллаева, Ровшан Гурбанов, Бахруз Зейнал, Камила Набиева.

Выступившие народные артисты Адиль Багиров и Шафига Эйвазова, депутат Милли Меджлиса Зияд Самедзаде рассказали о богатом творческом наследии Мастера, поделились воспоминаниями.

Ахсан Дадашев учился мастерству у Саида Рустамова, Мансура Мансурова, Анвара Мансурова, развивал его, глубоко усвоив особенности классического мугамного исполнительства. Гастролировал во многих странах в составе ансамбля легендарного исполнителя Рашида Бейбутова. В 1960 году Ахсан Дадашев создал ансамбль народных инструментов при Азербайджанском телевидении и радио, и до конца жизни был его художественным руководителем. Сейчас ансамбль народных инструментов "Хатира" (художественный руководитель - народный артист Адиль Багиров) носит имя Ахсана Дадашева. Он является автором многих музыкальных произведений и танцевальных композиций, таких как "Rast", "Orta Mahur", "Şur", "Zabul-Segah", "Hümayun", "Vilayəti - Dilkeş", "Çahargah", "Bayatı - Şiraz" и т.д., которые входят в Золотой фонд национального искусства. Его произведения исполняли известные ханенде и певцы - Хан Шушинский, Алибаба Мамедов, Ислам Рзаев, Джаббар Гаръягдыоглу, Шовкет Алекперова, Рубаба Мурадова, Рашид Бейбутов, Ялчын Рзазаде, Эльмира Рагимова, Фатма Мехралиева, Зейнаб Ханларова и другие.

В завершение мероприятия дочь Ахсана Дадашева Ханым Магеррамова выразила признательность участникам и гостям вечера, организаторам концертной программы.

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