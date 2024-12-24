https://news.day.az/world/1717781.html

Сильный взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО

В Балыкесире (Турция) произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk. В результате 12 человек погибли и 3 получили ранения. Ведется расследование.