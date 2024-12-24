https://news.day.az/world/1717781.html Сильный взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО В Балыкесире (Турция) произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ. Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk. В результате 12 человек погибли и 3 получили ранения. Ведется расследование.
Сильный взрыв на фабрике в Турции, есть погибшие - ФОТО - ВИДЕО
В Балыкесире (Турция) произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ.
Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.
В результате 12 человек погибли и 3 получили ранения.
Ведется расследование.
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