Сильный взрыв на фабрике в Турции,

В Балыкесире (Турция) произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ.

Как передает Day.Az, об этом сообщает CNN Turk.

В результате 12 человек погибли и 3 получили ранения.

Ведется расследование.