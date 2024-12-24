https://news.day.az/society/1717751.html В нескольких поселках будут перебои в подаче электроэнергии 24 декабря в некоторых поселках и селах Астаринского района будет ограничена подача электроэнергии. Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".
В нескольких поселках будут перебои в подаче электроэнергии
24 декабря в некоторых поселках и селах Астаринского района будет ограничена подача электроэнергии.
Об этом Day.Az сообщили в ОАО "Азеришыг".
В связи с ремонтными работами на 35 кВ-ых воздушных линиях "Ловаин" и "Астара" с 14:00 до 16:30 планируются перерывы в электроснабжении поселков Кижебе, Арчиван, селах Ловаин, Пенсер, Санджаради, Гапычимехелле, Чайоба, Шахагадж, Сияку, Шиякяран, Хамошам.
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