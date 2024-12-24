На Земле ожидаются магнитные бури

Вечером в среду, 25 декабря, Земля столкнется со слабой магнитной бурей класса G1.

Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

По прогнозам, буря начнется около 19:00 по бакинскому времени и будет длиться до полуночи 26 декабря 01:00 по бакинскому времени. После этого в оставшиеся дни 2024 года никаких геомагнитных возмущений не ожидается.

Первые недели 2025 года также обещают быть спокойными - по крайней мере, до 20 января никаких магнитных бурь не прогнозируется.