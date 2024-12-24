https://news.day.az/world/1717730.html Южная Корея и США возобновляют дипломатические мероприятия Республика Корея и США возобновляют приостановленные из-за военного положения дипломатические мероприятия. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap. По его информации, стороны приняли решение возобновить мероприятия, посвященные дипломатии и вопросам безопасности.
Южная Корея и США возобновляют дипломатические мероприятия
Республика Корея и США возобновляют приостановленные из-за военного положения дипломатические мероприятия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.
По его информации, стороны приняли решение возобновить мероприятия, посвященные дипломатии и вопросам безопасности.
Ранее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести личную встречу как можно скорее.
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