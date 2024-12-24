Южная Корея и США возобновляют дипломатические мероприятия

Республика Корея и США возобновляют приостановленные из-за военного положения дипломатические мероприятия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

По его информации, стороны приняли решение возобновить мероприятия, посвященные дипломатии и вопросам безопасности.

Ранее министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен договорились провести личную встречу как можно скорее.