Автор: Мехти Ахмедзаде

Посольство Соединенных Штатов Америки в Азербайджане, которые в последнее время подвергаются критике за предвзятое отношение к нашей стране со стороны уходящей администрации Байдена, в частности, Блинкина, попыталось сегодня съязвить в ответ на обоснованные претензии. Сделать дипмиссия попыталась это на своей странице в Facebook, где выкатила пост на азербайджанском языке. Причем, ошибок в написанных двух предложениях было настолько много, что лучше бы, как говорится, написали бы на своем - английском/американском. А в идеале, не писали бы вообще, потому как написанное является откровенным бредом сивой кобылы.

Посольство пишет, мол, не надо выражать нам недовольства.

"Хорошая попытка, но она не отвлечет от того факта, что более 300 политических заключенных в Азербайджане находятся в тюрьме по необоснованным обвинениям и проводят каникулы вдали от своих семей", - выдумывает дипмиссия.

Азербайджанцы в комментариях, конечно же, указали на предвзятость и лицемерие данной оскорбительной публикации.

Например, заслуженный журналист Азер Хасрет предложил американцам выучить Азербайджанский и напомнил о скандальном решении Джо Байдена, которое содрогнуло Штаты в день благодарения.

"Очевидно, что вы не можете писать на Азербайджанском языке. Поэтому вы составляете предложения по-армянски. Мы можем преподать вам уроки Азербайджанского языка. И не волнуйтесь, настоящий "политический заключенный", сын президента Байдена - Боб, будет дома до Рождества", - написал Азер Хасрет.

Напомним, что ранее Джо Байден неоднократно заявлял, что не будет использовать свои президентские полномочия для помилования сына, подчеркивая приверженность принципу равенства перед законом. Однако его конечное решение было полностью противоположным. То есть Байден откровенно солгал американцам, уничтожив в ноль правовую систему.

Естественно, что полное и безоговорочное помилование вызвало волну критики и обвинений, ведь Хантер Байден был осужден по обвинениям в незаконном хранении оружия и уклонении от уплаты налогов, что могло привести к серьезным тюремным срокам и штрафам. Теперь он вышел сухим из воды.

На этом фоне действия посольства США в Азербайджане, которое критикует некую "негативную ситуацию с правами человека" в нашей стране, выглядят довольно лицемерно. В Азербайджане не нарушаются права человека. Напротив, государство защищает граждан нашей страны в полном объеме, причем вне зависимости от нацпринадлежности. А если кто-то и находится под арестом, то для этого есть вескиая причина - эти совершили те или иные преступления.

В отличие от США, судебно правовая система у нас работает как надо. Переступил закон - неси ответственность. Если посольство США думает, что тут должно быть как у них дома. по-байденски, когда сотни и даже тысячи преступников свободно разгуливают, продолжая грабить и убивать местное население, то они грубо ошибаются!

Дипмиссия Штатов в Азербайджане должна заниматься дипломатией, а не совать свой нос во внутренние дела нашей страны, пытаясь разыграть роль провинциального сатирика. Причем явно без таланта. Их публикация в Facebook, полная ошибок, фейков и откровенной демагогии, напоминает плохо срежиссированный спектакль. Посольство, видимо, больше предпочитает бросаться бездоказательными обвинениями. Как говорится, в чужом глазу соринку увидим (причем ее нет), а в своем бревна не замечаем. Сотрудники дипмиссии настолько увлеклись поиском "проблем" в Азербайджане, что забыли про собственные скелеты в шкафу, которые уже даже дверцу не закрывают.

Ирония в том, что, пытаясь сыграть роль морализатора, американские дипломаты выставили себя объектом насмешек. Хочется посоветовать им заняться чем-то более полезным. Например, устранить проблемы в собственной стране, где права человека действительно часто находятся под угрозой. Или хотя бы начать учить азербайджанский язык, чтобы их будущие публикации не выглядели как домашнее задание троечника.

Да и вообще, о чем говорить со страной, которая не может определиться, сколько существует полов.

В завершение хочется напомнить посольству США простую истину: Азербайджан - это не место для проведения дешевых пропагандистских шоу. Здесь уважают законы, ценят справедливость и не терпят лицемерия. А вам, уважаемые дипломаты, впредь лучше заниматься своими непосредственными обязанностями - это, вероятно, будет куда более продуктивно, чем пытаться превратить Facebook в стендап-клуб.