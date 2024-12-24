Народная артистка Азербайджана Шукюфа Юсупова в премьере спектакля "Верю"

В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре состоялась премьера моноспектакля "İnanıram" (Верю), посвященного памяти шехидов и матерям героев Карабахской войны.

Как передает Day.Az, спектакль поставлен Леонидом Клец по одноимённому произведению писателя-драматурга Ульвии Гейдаровой. Образ матери воплотила кавалер государственного ордена "Шохрат", народная артистка Шукюфа Юсупова. Художник-постановщик - Вюсал Рагим, музыкальное оформление и звукорежиссер - Мухаммед Мухаммедов, видеографика - Мурад Гасанов, ассистент режиссера - Заур Алиев. Премьера была встречена овациями зрителей.

Спектакль, поставленный в жанре психологической драмы, повествует о женщине, матери шехида. В молодости, во время археологической экспедиции в горной деревне, она видит на склоне холма одиноко растущее дерево. Сидя в тени этого дерева, она узнает, что скоро станет матерью. Вскоре начинается война, и враг оккупирует эту территорию. Однако она живет мыслью, что когда сын вырастет, она обязательно покажет ему эти места, расскажет об этом дереве. Проходят годы, подросший сын, освобождая родную землю от оккупантов, становится шехидом именно под этим деревом... Женщина возвращается сюда, где под деревом находится могила сына. В ее мысленном диалоге с сыном не только боль потери, но и чувство гордости... Вера матери шехида крепка и непоколебима - Родина едина, другие матери больше не испытают боль потери...