Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.

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