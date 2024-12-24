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Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане направила поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Постоянный резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева направила поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке. Новость обновляется