Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года

24 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.

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