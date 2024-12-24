https://news.day.az/officialchronicle/1717838.html Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года - ФОТО 24 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2024 года.
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года - ФОТО
24 декабря состоялась церемония, посвященная спортивным итогам 2024 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в церемонии принял участие Президент Азербайджанской Республики, президент Национального олимпийского комитета Ильхам Алиев.
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