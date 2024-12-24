https://news.day.az/officialchronicle/1717968.html Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Ильхама Алиева Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Ильхама Алиева
Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.
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