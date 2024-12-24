Председатель Президиума Боснии и Герцеговины поздравила Президента Ильхама Алиева

Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желка Цвиянович поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева по случаю дня рождения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом поздравительного письма можно ознакомиться по ссылке.