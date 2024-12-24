Завтра в одном из районов Баку не будет газа

Завтра в Баку будет приостановлено газоснабжение на некоторых улицах Насиминского района.

Как сообщает Day.Az, ссылаясь на информацию, распространенную производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с планируемыми ремонтно-монтажными работами на улице Аббаса Саххата, с 10:00 25 декабря подача газа будет прекращена.

На период проведения работ без газа останутся улицы Аббаса Саххата, Джалила Мамедгулузаде, Наджаф бека Везирова и Ханифы Алескерова.