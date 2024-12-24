https://news.day.az/society/1717944.html Завтра в одном из районов Баку не будет газа Завтра в Баку будет приостановлено газоснабжение на некоторых улицах Насиминского района.
Завтра в одном из районов Баку не будет газа
Завтра в Баку будет приостановлено газоснабжение на некоторых улицах Насиминского района.
Как сообщает Day.Az, ссылаясь на информацию, распространенную производственным объединением "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR), в связи с планируемыми ремонтно-монтажными работами на улице Аббаса Саххата, с 10:00 25 декабря подача газа будет прекращена.
На период проведения работ без газа останутся улицы Аббаса Саххата, Джалила Мамедгулузаде, Наджаф бека Везирова и Ханифы Алескерова.
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