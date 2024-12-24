https://news.day.az/officialchronicle/1717883.html Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.
Президент Ильхам Алиев: Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы
Со следующего года в Гяндже будут проводиться крупные ремонтно-восстановительные работы
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в ходе своего выступления на церемонии, посвященной спортивным итогам 2024 года.
Глава государства отметил, что будет обновлена городская инфраструктура, полностью обновлен городской транспорт, проведена реставрация исторических зданий и реализованы другие инфраструктурные проекты, чтобы наш древний город Гянджа, родина Низами, представил свою красоту, в то же время исторический и современный облик всему пространству СНГ и более широкой географии.
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