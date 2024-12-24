В преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, Республиканский комитет Профсоюза работников государственных учреждений и общественных служб Азербайджана организовал интеллектуальный турнир "Что? Где? Когда?"

Команда Банка ABB, выступившая с девизом "ABB bizik", показала великолепные знания и заняла первое место среди 34 команд, представляющих различные государственные учреждения и компании.

На церемонии награждения присутствовал председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджанской Республики Сахиб Мамедов, который вручил команде Банка ABB чемпионский кубок, Почетную грамоту, дипломы для участников и другие памятные награды.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.