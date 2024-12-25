https://news.day.az/world/1718002.html Переговоры министров обороны Турции и США Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином. Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.
Переговоры министров обороны Турции и США
Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.
Отмечается, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также региональной безопасности в контексте обстановки в Сирии.
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