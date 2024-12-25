Переговоры министров обороны Турции и США

Состоялся телефонный разговор между министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером и министром обороны США Ллойдом Джеймсом Остином.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Минобороны Турции.

Отмечается, что в ходе переговоров были обсуждены вопросы двусторонних отношений, а также региональной безопасности в контексте обстановки в Сирии.