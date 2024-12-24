В Баку пройдет праздничный концерт, посвященный Рождеству

В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева 25 декабря в 19.00 пройдет концерт "Придите поклонитесь" (Gəlin səcdə edin), организованный христианской религиозной общиной Vineyard Azerbaijan, посвященный празднику Рождества Христова.

Об этом сообщили Day.Az организаторы.

"Азербайджан на протяжении веков является примером толерантности и мультикультурализма, где, независимо от национальностей и вероисповедания, все живут как одна семья, в мире и безопасности, в атмосфере межконфессионального согласия. Христианское наследие Азербайджана имеет глубокие корни в древней истории страны, сыграв значительную роль в ее развитии. Древнее христианское наследие и церкви охраняются государством наравне с мечетями и синагогами. Христиане Азербайджана, как и представители других конфессий, являются полноправными членами общества, принимают активное участие в его жизни, ежегодно отмечают Рождество Христово и другие праздники в атмосфере свободы и дружбы народов, этнического и культурного разнообразия. Главная цель вечера - пропаганда этих высоких человеческих ценностей", - говорится в сообщении.

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