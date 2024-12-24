В Азербайджане установлен новый порядок проведения военных сборов

Установлен новый порядок призыва на военные сборы военнослужащих, уволенных в запас с действительной военной службы, находящихся в резерве первой категории в соответствующем органе исполнительной власти, переведенных в резерв этого органа.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, это отражено в поправках к законам "Об утверждении Положения о прохождении военной службы" и "О воинской обязанности и военной службе", указ о применении которых подписал Президент Ильхам Алиев.

Так, эти лица будут вызываться на военные сборы до десяти раз сроком до двух месяцев, но не более одного раза в течение года.

При этом общая продолжительность пребывания на сборах военнослужащих, уволенных в запас с действительной военной службы в соответствующем органе исполнительной власти и переведенных в резерв соответствующего органа исполнительной власти, не может превышать 30 месяцев.

Кроме того, количество военнослужащих, привлекаемых к сборам, будет определяться соответствующим органом исполнительной власти по представлению соответствующего органа исполнительной власти.

Соответствующий орган исполнительной власти определит количество военнослужащих, которых он привлечет на сборы, по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти.