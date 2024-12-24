Вниманию водителей!

- на этой улице появился новый дорожный знак

На улице Абдуррахима бея Хаквердиева в Баку установлен новый дорожный знак, указывающий время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Указано, что запрет на заезд других транспортных средств на полосу действует только в указанные на знаке часы.

Эти полосы создают удобства для пассажиров общественного транспорта, обеспечивая их комфортное и беспрепятственное передвижение без дополнительной потери времени.

Поэтапно такие знаки будут установлены и на других улицах и проспектах города, указывая время действия автобусных полос.

Недавно сообщалось, что на улице Физули в Баку установлен новый дорожный знак, указывающий время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.