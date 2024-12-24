Вниманию водителей! - на этой улице появился новый дорожный знак
На улице Абдуррахима бея Хаквердиева в Баку установлен новый дорожный знак, указывающий время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.
Как сообщает Day.Az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Указано, что запрет на заезд других транспортных средств на полосу действует только в указанные на знаке часы.
Эти полосы создают удобства для пассажиров общественного транспорта, обеспечивая их комфортное и беспрепятственное передвижение без дополнительной потери времени.
Поэтапно такие знаки будут установлены и на других улицах и проспектах города, указывая время действия автобусных полос.
Недавно сообщалось, что на улице Физули в Баку установлен новый дорожный знак, указывающий время действия автобусной полосы с 07:00 до 22:00.
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