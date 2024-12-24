https://news.day.az/economy/1717746.html Нефть на мировых рынках подорожала В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,41% и составила $72,62 баррель.
Нефть на мировых рынках подорожала
В ходе торговых операций на Лондонской межконтинентальной бирже стоимость мартовского фьючерса 2025 года на нефть марки Brent повысилась на 0,41% и составила $72,62 баррель.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на нью-йоркской товарной бирже NYMEX стоимость барреля нефти марки WTI, экспортируемой в январе, повысилась на 0,42% и составила $69,53.
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