В Баку представили книгу о поствоенных достижениях Азербайджана

Со стороны общественного объединения "Региональное развитие" и Бакинского книжного центра была организована встреча с молодежью в ходе которой была представлена новая книга под названием "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана - Фактор личности".

Как передает Day.Az, это издание является продолжением предыдущего издания, посвященного 44-дневной Отечественной войне. Она охватывает важнейшие события, произошедшие в Азербайджане за поствоенный период.

В начале мероприятия, на котором присутствовали волонтеры объединения "Региональное развитие", активная молодежь, ветераны войны, общественные деятели минутой молчания почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева и погибших за освобождение и территориальную целостность Азербайджана героев. Также был продемонстрирован видеоролик, посвященный созданию книги.

Директор Бакинского книжного центра Гюнель Анар гызы, приветствуя участников, поделилась своими впечатлениями о книге, сказав, что "говорят, что любое великое явление становится видимым во всей своей полноте лишь с большого расстояния. Глубина и масштаб выдающейся политики уважаемого господина президента Ильхама Алиева становятся ясны людям только с течением времени. Книга, которую мы собрались здесь представить, является прекрасным инструментом для осознания дальновидной политики нашего президента".

На мероприятии выступили представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Айтадж Аждарли, ветеран Отечественной войны Гадир Дашдемиров, представитель активной молодежи Назрин Гусейнова и другие. Они подчеркнули значимость нового издания для изучения азербайджанской истории, анализа победы и достижений в поствоенный период, а также их правильного донесения до будущих поколений.

В своих выступлениях они отметили, что новая книга "История Отечественной войны. Восстановление территориальной целостности Азербайджана - Фактор личности" является продолжением предыдущего издания, которое завоевало широкую популярность и было опубликовано на 10 языках. Новая часть посвящена важным событиям, произошедшим в Азербайджане в период после Отечественной войны. Особое внимание в книге уделено роли Президента Ильхама Алиева, чей выдающийся интеллект и мудрое руководство сделали возможным достижение славной победы и проведение масштабных восстановительных работ.

В книге также рассказывается о широкомасштабных работах по восстановлению культурно-исторического наследия, осуществляемых по инициативе фонда Гейдара Алиева и его руководителя, Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой.

В свою очередь, директор Бакинского книжного центра Гюнель Анар гызы поздравила Президента Ильхама Алиева от имени участников мероприятия с его днем рождения, поблагодарив его за великие дела, которые он сделал для азербайджанского народа.